11 представителей тюменских вузов примут участие в III Конгрессе молодых ученых

11 представителей тюменских вузов примут участие в III Конгрессе молодых ученых, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Конгресс пройдет с 28 по 30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер раскрыл подробности предстоящего мероприятия. Тюменскую область представит группа ученых из разных университетов.

"Исследователи из тюменских вузов примут участие в конгрессе под эгидой Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня. Тюменский государственный университет будут представлять четыре человека, Тюменский индустриальный университет – два человека, Аграрный университет Северного Зауралья – три человека, Тюменский государственный медицинский университет – два человека", - прокомментировал он.

Кроме того, в состав делегации Западно-Сибирского НОЦ войдут представители Югорского, Сургутского, Нижневартовского университетов и Ханты-Мансийской медицинской академии.

На выставке, которая пройдет в рамках конгресса, молодые тюменские ученые представят свои разработки. В настоящее время идет отбор проектов.