08 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Подросток заявил об издевательствах в уральском санатории. Прокуратура разбирается

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о возможных издевательствах в местном санатории.
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О случившемся рассказал подросток, который находился на смене в детском лагере санатория "Талый ключ" в Артемовском районе с 28 октября по 3 ноября этого года. Юноша заявил о нанесении ему телесных повреждений другими подростками, а также о противоправных действиях сотрудников лагеря.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, парня якобы "наказывали", заставляя его делать "упор лежа" при наличии травмы кисти и освобождения от физкультуры. Кроме этого, родители подростка заявили, что сотрудники лагеря не поставили их в известность о том, что другие дети издевались над их ребенком.

Прокуратура выяснит все обстоятельства произошедшего и проверит достоверность этой информации. Если она подтвердится, к сотрудникам санатория появятся вопросы.

Ранее прокуратура и Следственный комитет начали проверку инцидента с возможным избиением детей из Югры, приехавших отдохнуть в лагерь под Екатеринбургом.

Теги: санаторий, прокуратура, издевательства, проверка


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