Песков: Россия ответит на конфискацию активов за рубежом

Россия проработает ответ на возможный отъем своих активов на Западе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, ответные меры вряд ли будут зеркальными, но "наилучшим образом" защитят интересы Москвы.

Также представитель Кремля заявил, что отъем активов РФ за рубежом повлечет издержки для тех, кто это сделает, в том числе юридические.

"Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал передачу вашингтонской администрацией Украине части конфискованных российских активов. Одобрен соответствующий законопроект. Документ, в частности, предусматривает "выделение дополнительной помощи Украине при использовании активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ".