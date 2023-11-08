Слуцкий высказался о смерти депутата Народного совета ЛНР Филипоненко

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий высказался о смерти "в результате террористического акта, организованного укронацистами из киевской хунты", руководителя фракции ЛДПР в Народном Совете Луганской Народной Республики Михаила Филипоненко. Слуцкий охарактеризовал в своем telegram-канале усопшего эпитетами "смелый, сильный духом, скромный человек".

"Настоящий герой, отдавший всего себя на благо Русского мира, своей малой Родины и людей, отстаивающих право говорить на родном языке. Он воспитал двоих детей патриотами. Его сын Иван – военный журналист", - написал Слуцкий.

Ранее о смерти Филипоненко сообщил депутат регионального парламента Юрий Юров. Подробностей он не привел.

В сентябре 2022 г. глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подтвердил, что в результате теракта погибли генпрокурор ЛНР и его заместитель. По его словам, правоохранители ЛНР разыскивают лиц, причастных к взрыву в здании Генпрокуратуры в Луганске.