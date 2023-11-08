ФАС завела дело на питерское метро за "монопольно высокие цены на услуги"

Метрополитену Санкт-Петербурга грозит штраф – Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении транспортного предприятия за "установление монопольно высокой цены на свои услуги".

"Рентабельность услуги по размещению оборудования сотовых операторов в метро в первом полугодии 2022 года составила 2420%. Служба установила - тарифы на услугу по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Санкт-Петербурга являются экономически необоснованными", - говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольщики считают, что действия метрополитена создают препятствия для операторов и ущемляют интересы абонентов: "Пассажиры не могут пользоваться мобильной связью надлежащего качества в метро из-за усложнения доступа операторов к инфраструктуре предприятия".