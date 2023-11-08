"Уралкалий" получил платиновый статус в в рейтинге лучших работодателей

Издание Forbes опубликовало новый рейтинг лучших работодателей России. По его итогам ПАО "Уралкалий", входящее в Группу "Уралхим", впервые получило "платиновый" статус работодателя. В рейтинге прошлого года компания оказалась в "золотой" группе.

Оценки компании по каждой из групп метрик оказались такими: "Сотрудники и общество" - золото, "Экология" - платина, "Корпоративное управление" - платина.

Составители рейтинга отмечают, что в ноябре 2022 года группа "Уралхим-Уралкалий" в ходе переговоров с ООН договорилась на безвозмездной основе передать развивающимся странам 260 000 т минеральных удобрений, заблокированных в портах ЕС. Первая поставка на 20000 т в Малави состоялась весной 2023 года, вторая гуманитарная партия на 34000 была отправлена в Кению.

"Уралкалий" планирует к 2030 году снизить выбросы парниковых газов на 20%, к 2050-му — достичь углеродной нейтральности.

В рейтинг лучших работодателей России вошли 125 компании, в соответствии с методологией они разделены на четыре группы: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза". Лидерами рейтинга стали сразу 27 компаний платиновой группы против 17 годом ранее. В этом году свое представительство на вершине рейтинга существенно увеличили промышленные гиганты, платиновая группа пополнилась еще одной "дочкой" иностранной компании, впервые в ней оказалась представлена строительная отрасль.

Все метрики, по которым оцениваются компании, распределены по трем группам, соответствующим аббревиатуре ESG: "Экология", "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление". В зависимости от набранных баллов участники рейтинга попадают в одну из четырех групп "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза".