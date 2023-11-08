"Уралкалий" получил платиновый статус в  в рейтинге лучших работодателей  

08 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Приволжский ФО Приволжский ФО Пермский край
Фото: Уралкалий

"Уралкалий" получил платиновый статус в  в рейтинге лучших работодателей  

Издание Forbes опубликовало новый рейтинг лучших работодателей России. По его итогам ПАО "Уралкалий", входящее в Группу "Уралхим", впервые получило "платиновый" статус работодателя. В рейтинге прошлого года компания оказалась в "золотой" группе.

Оценки компании по каждой из групп метрик оказались такими: "Сотрудники и общество" - золото, "Экология" - платина, "Корпоративное управление" - платина.

Составители рейтинга отмечают, что в ноябре 2022 года группа "Уралхим-Уралкалий" в ходе переговоров с ООН договорилась на безвозмездной основе передать развивающимся странам 260 000 т минеральных удобрений, заблокированных в портах ЕС. Первая поставка на 20000 т в Малави состоялась весной 2023 года, вторая гуманитарная партия на 34000 была отправлена в Кению.

"Уралкалий" планирует к 2030 году снизить выбросы парниковых газов на 20%, к 2050-му — достичь углеродной нейтральности.

В рейтинг лучших работодателей России вошли 125 компании, в соответствии с методологией они разделены на четыре группы: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза". Лидерами рейтинга стали сразу 27 компаний платиновой группы против 17 годом ранее. В этом году свое представительство на вершине рейтинга существенно увеличили промышленные гиганты, платиновая группа пополнилась еще одной "дочкой" иностранной компании, впервые в ней оказалась представлена строительная отрасль.

Все метрики, по которым оцениваются компании, распределены по трем группам, соответствующим аббревиатуре ESG: "Экология", "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление". В зависимости от набранных баллов участники рейтинга попадают в одну из четырех групп "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза".

Теги: Уралкалий, рейтинг работодателей


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}