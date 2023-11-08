России удается отстаивать свои интересы в ВОЗ, выходить из организации не нужно - Роспотребнадзор

Роспотребнадзор не считает, что России следует выходит из Всемирной организации здравоохранения.

"Участие в международных организациях важно. В ВОЗ нам удается в жесткой, непримиримой борьбе отстаивать интересы России и других стран. У нас там большой объем работы, мне не кажется, что нам надо все оставить и уйти", - заявила главный санитарный врач России Анна Попова в ответ на предложение сенатора Маргариты Павловой выйти из ВОЗ.