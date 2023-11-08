Немецкому химическому концерну Bayer грозит распад

Германский химический концерн Bayer AG рассматривает варианты дробления своего бизнеса.

Гендиректор концерна Билл Андерсон во время презентации результатов третьего квартала заявил, что недоволен нынешними финансовыми показателями, приводит "Ъ" еготсдова. Группа экспертов компании сейчас рассматривает различные варианты реструктуризации Bayer. Среди них – выделение в отдельную компанию либо производства товаров для здоровья, либо сельскохозяйственных удобрений.

Напомним, в конце 2022 г. на ЗАО "Березовский фармацевтический завод" (Lekas) подали в суд за производство препаратов с соединением известного под международным непатентованным наименованием "ривароксабан". Истцом выступила немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer, которая имеет исключительное право на использование соединения. Корпорация предупреждала уральский завод о недопустимости использовать "ривароксабан", однако тот принял решение о выпуске препарата под названием "Ривароксабан Лекас".

"Предметом иска стали действия Lekas, нарушающие и создающие угрозу нарушения исключительного права на изобретение Bayer, а именно: регистрация лекарственного препарата "Ривароксабан Лекас" в госреестре лекарственных средств РФ, а также регистрация его цены и свидетельства ввода данного лекарственного препарата в гражданский оборот. Указанные действия были осуществлены Lekas вопреки предупреждениям со стороны Bayer о потенциальном нарушении ее исключительного права на изобретение", - заявили в пресс-службе.