Вакцинация от ковида больше не требуется, значимых рисков от болезни нет - Роспотребнадзор

Вакцинация от коронавируса сейчас не требуется, поскольку сегодняшние штаммы болезни не несут рисков значимых осложнений, заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

"Мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от COVID-19", - сообщила глава Роспотребнадзора на заседании Совета Федерации.

"Будут изменения – у нас все платформы, все вакцины готовы, будем разворачивать иммунизацию", - добавила Попова.

Она сказала, что в целом ковид сегодня становится аналогичным гриппу заболеванием, волны его пока не синхронизировались с сезонными волнами гриппа.

В конце октября этого года глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что существующий вариант вакцины "Спутник V" не эффективен против актуальных штаммов коронавируса и ставить себе такую прививку не стоит. Он добавил, что требуется изменение антигенного состава вакцины, чем сейчас и занимаются ученые. В оборот обновленная версия "Спутника" поступит в марте.