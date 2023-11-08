В гордуме Екатеринбурга больше не будет медфракции

В городской думе Екатеринбурга больше не будет медицинской фракции. Об этом Накануне.RU рассказал депутат гордумы и основатель фракции Алексей Вихарев.

По его словам, основную цель сообщество уже выполнило – это борьба с ковидом в пандемийное время, остальную же деятельность сможет осуществлять и новый волонтерский центр депутата.

"У нас приоритет – волонтерский центр. У меня большие надежды на этот проект. Я считаю, что медицинская фракция ту роль, которую она выполняла в ковидные времена, выполнила, и сегодня мы готовы медицинскую фракцию принять в волонтерский центр, и все направления, которыми она ранее занималась, подхватить, приумножать и реализовывать. Я считаю, что объем и молодую энергию наших активистов мы сможем поднять на новый уровень. У нас все как конструктор "Лего": здесь все легко друг с другом соединяется, и, думаю, что все у нас будет друг с другом взаимосвязано: и медицина, и культура, и наука, и помощь гражданам, и спорт, и защита окружающей среды. Потому, думаю, что медицинская фракция легко вольется", - рассказал Вихарев.

Ранее депутаты медицинской фракции брали шефство над медучреждениями как Екатеринбурга, так и прилегающих территорий. Алексей Вихарев поспешил отметить, что заботу о больницах никто бросать не будет. За годы работы фракции депутаты успели стать с руководителями медучреждения добрыми друзьями, а потому те всегда могут обратиться к ним за помощью.

"Медицинская фракция никуда не уйдет. Она, как минимум, осталась в наших сердцах, наших головах и памяти. Поэтому частичка медицинской фракции будет всегда и в гордуме, и в городе в целом", - добавил Алексей Вихарев.