Спрос на курьеров в России вырос более чем в три раза с начала года

Спрос на курьеров в России за 10 месяцев 2023 года вырос в 3,1 раза. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сервис "Авито Работа".

Отмечается, что только в октябре интерес работодателей к курьерам увеличился на 34% по сравнению с сентябрем. Резкий скачок объясняется началом сезона распродаж.

При этом по сравнению с январем уровень оплаты практически не изменился. К концу октября средние предлагаемые зарплаты в данной сфере достигли уровня в 72 797 рублей.

Ранее сообщалось, что в России треть дипломированных специалистов подрабатывают в сервисах доставки.

Как оказалось, 40% курьеров имеют высшее и незаконченное высшее образование. В большинстве случаев люди используют эту работу в качестве временного заработка. Работают в другой отрасли параллельно с курьерством 43% опрошенных, а каждый пятый совмещает подработку с учебой.