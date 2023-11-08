08 Ноября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Благоустройство парка имени 200-летия Александрова завершат к новому году

Ход работ на объекте масштабного благоустройства в Александрове проверила министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области Елена Семёнова. 

беседка, благоустройство(2023)|Фото: avo.ru

«Благоустройство этого парка идёт уже четвёртый год. Территория большая, сложная, но очень важная для жителей, и они это доказывают своим активным голосованием за продолжение работ на этом общественном пространстве», – отметили Елена Семёнова.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустройство парка культуры и отдыха им. 200-летия Александрова ведётся с 2019 года. Тогда работы велись в верхней части парка: установлены забор, урны, скамейки, сцена, выложены дорожки, установлен бордюрный камень, оборудована смотровая площадка. Стоимость работ составила 11,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. 

осень, городской сквер(2023)|Фото: avo.ru

В 2021 году благоустройство парка продолжилось, оно коснулось его нижней части: были устроены пешеходные и велосипедные дорожки, обновлено освещение, установлены детские и игровые площадки, малые архитектурные формы, обустроены зоны отдыха. На эти цели было направлено 26 млн рублей.

водоем, благоустройство, парк в александрове(2023)|Фото: avo.ru

В этом году проводится третий, самый масштабный этап благоустройства стоимостью 48,5 млн рублей. Чтобы максимально сохранить атмосферу исторического парка купца Первушина (часть городского парка является объектом культурного наследия) для планирования работ использовались архивные материалы и фотографии.

При выполнении работ выполняется устройство дорожек из тротуарной плитки, прогулочных площадок, освещения, устанавливаются беседки в стиле старой эпохи, парковые качели и скамейки, ярмарочные домики, перголы и уличная библиотека.

осень, городской сквер(2023)|Фото: avo.ru

В парке появится новая сцена, ведётся монтаж светового фонтана.

осень, городской сквер, песочница(2023)|Фото: avo.ru

Мероприятия этого этапа благоустройства выполнены уже на 90 процентов. Срок завершения работ – декабрь текущего года, в парке имени 200-летия Александрова планируются масштабные новогодние гулянья.

Теги: благоустройство парка в александрове, нацпроект,


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