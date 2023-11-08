В Югре из-за пожара на Кондинском месторождении возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара на территории Кондинского месторождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Травмы в виде термических ожогов получили двое рабочих.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Инцидент произошел еще 4 ноября на газотурбинной станции на территории Кондинского месторождения в Кондинском районе, при производстве работ по сбору стенда для очистки масла.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при производстве работ на данном объекте, будет дана правовая оценка.