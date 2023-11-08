Погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко

В Луганске погиб депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР), бывший начальник управления народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

О смерти Филиппоненко сообщил в своем telegram-канале депутат регионального парламента Юрий Юров. Подробностей он не привел.

Напомним, в сентябре 2022 г. глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подтвердил, что в результате теракта погибли генпрокурор ЛНР и его заместитель. По его словам, правоохранители ЛНР разыскивают лиц, причастных к взрыву в здании Генпрокуратуры в Луганске. Ранее в МВД ЛНР подтвердили гибель генпрокурора Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко при взрыве в Луганске.