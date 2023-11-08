В РПЦ предложили не считать число воцерковленных россиян: "Человеческая душа сложнее, чем цифры статистики"

В РПЦ предложили не заниматься подсчетом воцерковленных россиян, поскольку "человеческая душа сложнее, чем цифры статистики". Впрочем, уже существующие статистические данные показывают, что большинство россиян являются православными только на словах, в церковь не ходят и – по логике Патриарха Кирилла – русскими называться едва ли могут.

В отчете о мониторинге экономического положения и здоровья Высшей школы экономики за 2022 год говорится, что к православным себя относят 82% россиян, но только 1,4% из них не реже двух раз в неделю посещают церковные службы, еще 2% посещают службы 2-3 раза в месяц.

"Я бы хотел предостеречь от какого-то математического анализа по вопросу веры. Человеческая душа сложнее, чем цифры статистики. Какой-то человек может несколько лет или десятилетия не ходить в храм, потом уверовать, практиковать религиозную жизнь более интенсивно, пройти тот путь, которые другие проходят за несколько десятилетий. Статистика посещаемости храмов не является диагнозом хорошего или плохого духовного состояния человека", - цитирует радио "Говорит Москва" зампреда Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе.

Напомним, на прошлой неделе Патриарх Кирилл заявил, что только посещающие храм люди могут называть себя русскими.

"А те, кто говорят, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: "А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь?" И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях?", - заявил Патриарх во время проповеди.