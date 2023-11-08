Запущена новая мультимедийная платформа "Трубник Online"

Запущена новая корпоративная информационно-аналитическая платформа Трубной металлургической компании (ТМК). Медиа-ресурс "Трубник Online" доступен по ссылке: https://trubnik.online.

Медиа включает в себя материалы в различных форматах: тексты, видеосюжеты, фотографии, подкасты, инфографика. Как сообщает пресс-служба ТМК, это полноценное СМИ с уникальным контентом о трубном производстве, инновационных технологиях и тенденциях металлургической отрасли.

"Медиа-платформа "Трубник Online" ориентирована на широкую аудиторию и будет интересна прежде всего отраслевым специалистам, клиентам и партнерам ТМК, сотрудникам и жителям регионов присутствия компании, представителям СМИ", — сообщают в компании.