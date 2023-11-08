08 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы от Тюменской области выступила против "продажи детей"

Депутат Госдумы от Тюменской области от фракции "Новые люди" Ксения Горячева прокомментировала инициативу депутата единоросса Султана Хамзаева о плате женщинам за отказ от аборта, передает корреспондент Накануне.RU.

Эту инициативу она назвала "покупкой детей".

"Иногда я в шоке от предложений коллег. Во-первых, у нас уже есть материнский капитал. За рождение ребенка государство уже предусматривает выплату. В 2023 году она равна 587 тыс. руб. Во-вторых, кажется, что мужчинам не просто понять, почему женщина решается на аборт. Это очень трудное решение, на которое влияет большое количество факторов. Финансовый, конечно, один из важных, но далеко не решающий. Важно, чтобы женщина чувствовала себя в безопасности, чувствовала поддержку близких, чувствовала поддержку государства в том числе, а это не только деньги: это защита прав ребенка, это места в детских садах и школах, это хорошая медицина. За сколько денег коллега предлагает "продать" эти тревоги? Это явно не 10000 и не 100000 рублей", - пишет парламентарий.

Она предлагает обеспечить уже родившихся детей хотя бы прожиточным минимумом, ввести неснижаемый порог алиментов и разделить сумму прожиточного минимума между двумя родителями: это примерно по семь тысяч рублей на каждого. Если один из родителей не может выплачивать эту сумму, предусмотреть поддержку государства. Но чтобы ребенок гарантировано получал эти деньги.

По мнению депутата, эта мера "будет куда эффективнее, потому что мать будет знать, что ее ребенок гарантировано будет получать необходимый минимум в любых обстоятельствах".

Парламентарий подчеркнула, что в стране есть установка на сокращение детей в детдомах, а не на то, чтобы "множить сирот".

"По статистике абортов мы находимся в общем тренде с развитыми государствами, они сокращаются. Нельзя решать проблему, создавая при этом новую, не менее страшную и существенную", - высказалась Горячева.

Теги: Госдума, аборт, ребенок, прожиточный минимум


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