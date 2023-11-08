Патрушев: Киев пытался атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС

Киев пытался атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его словам, отсутствие успехов на поле боя вынуждает Украину все чаще прибегает к террористическим методам, включая покушения на россиян, а также удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре.

"Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС", - приводит слова Патрушева ТАСС.

26 октября Курскую АЭС пытались атаковать три украинских беспилотника. Они были перехвачены средствами ПВО. Атака не повлияла на работу станции. Сообщалось, что АЭС работает в штатном режиме.

Ранее глава ФБС РФ Александр Бортников сообщал о задержании в августе членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), в задачу которой входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС. По его словам, установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании.