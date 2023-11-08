08 Ноября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловчанка засудила Wildberries за несвоевременный возврат денег

Жительница уральского города Камышлов отсудила деньги у маркетплейса Wildberries за несвоевременный возврат стоимости товара, который ей так и не доставили.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, женщина купила на маркетплейсе детскую куртку за 11 тысяч 559 рублей, оплатив ее сразу же. Однако спустя три недели от Wildberries пришло сообщение о порче товара при транспортировке. При этом продавец не смог заменить его, поскольку такой куртки больше не было в наличии. Свердловчанке предложили самой отменить доставку и пообещали вернуть деньги в течение 10 дней.

Покупатель отменила заказ, однако возврата в обещанный срок так и не дождалась. Несколько раз она обращалась в службу поддержки, но безрезультатно, и лишь через три месяца ей поступили средства за куртку.

Так как интернет-магазин протянул с возвратом денег, клиентка пожаловалась в Талицкий отдел управления Роспотребнадзора. Там подали иск в суд о взыскании неустойки, морального вреда и штрафа за неудовлетворение требований потребителя. В итоге с маркетплейса в пользу покупателя взыскано более 20 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, ранее житель Качканара отсудил компенсацию у Wildberries за бракованные смарт-часы.

Теги: маркетплейс, деньги, возврат, суд


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