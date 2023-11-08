Дагестанский сенатор – про погромы в Махачкале: "Произошло зомбирование молодежи"

В Совете Федерации продолжают обсуждать погромы в махачкалинском аэропорту, произошедшие на прошлой неделе. В очередной раз обвинили Запад. Так, глава комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил: "За событиями маячит агентура западных спецслужб". На пленарном заседании Совета Федерации он добавил: "Провокаторы цинично воспользовались негодованием тысяч людей".

Сенатор от Дагестана Ильяс Умаханов считает, что "произошло зомбирование молодежи". При этом он косвенно признает, что раз такое зомбирование стало возможно, то кто-то работает с молодежью успешнее, чем действующие власти. Он предложил вводить современные методы работы с юным населением, которое, по его мнению, и устроило погромы.

Напомним, в погроме аэропорта Махачкалы участвовало более тысячи человек.