"Сейчас противник предпринимает ракетное нападение на российский юг"

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что сейчас противник предпринимает ракетное нападение на российский юг.

Над Геническим муниципальным округом средствами ПВО сбиты три вражеские ракеты, обломки упали на землю, предварительно, вне населённых пунктов. Зенитчики продолжают находиться в полной боевой готовности, написал Сальдо в своем telegram-канале.

Ранее Сальдо сообщил о создании в регионе законодательной базы для национализации активов украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России. Все эти объекты взяты под контроль.