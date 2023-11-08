ВТБ разработал технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы, пишут"Известия".

Функционал будет доступен пользователям ВТБ Онлайн — участникам пилота цифрового рубля, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Во время снятия наличных со счета цифрового рубля денежные средства сначала будут поступать на безналичный счет, после чего будут доступны для получения с банковского счета через банкомат.

Все три формы рубля равнозначны между собой: один цифровой рубль равен одному безналичному рублю и равен одному наличному рублю.

Переводы и платежи с цифровым рублем для физических лиц бесплатны и комиссией не облагаются. При оплате физическими лицами в пользу юридических комиссия составит 0,3% от платежа.

Ранее исследование показало, что 58% россиян готовы хранить деньги в цифровом рубле. Около четверти населения переведут в новую форму валюты до 20 тыс., а 2% готовы отправить все сбережения.

Большинство опрошенных хотели бы начать использовать новую форму валюты в повседневной жизни. Однако остановить их может недостаточность информации о технологии работы новой формы денег (22%), а также опасения киберворов и сбоев в системе (21%).