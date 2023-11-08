08 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В России может появиться единый черный список авиапассажиров

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) хочет расширить состав нарушений для внесения пассажиров в так называемые черные списки, включив в них курение и мелкое хулиганство на борту. В том же пакете новаций есть предложение разрешить авиакомпаниям меняться данными о таких пассажирах и увеличить срок нахождения в черных списках с года до трех лет.
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Описанное выше предложение "Аэрофлота" ассоциация направила в Минтранс, пишет "Ъ".

Напомним, недавно в Кольцово пассажир, планировавший улететь в Приморье, во время посадки в самолет прошел в туалет и закурил. Вместо пункта назначения он оказался в линейном отделе полиции аэропорта. Другой пассажир, летевший в Екатеринбург из Китая с пересадкой в Москве, в полете стал требовать алкоголь, намекать, что у него есть бомба и предлагать открыть дверь самолета. Его полет также прервался раньше планируемого - из столицы на Урал перевозчик его везти отказался. В конце октября пьяный 33-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа устроил драку на борту самолета, следовавшего из Иркутска в Москву. Он так же не попал в пункт назначения - самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара, где представители службы авиационной безопасности вызвали наряд полиции.

Теги: Авиакомпания, перевозчик, черный список


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