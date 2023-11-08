В Москве задержали мужчину, приходившего домой к военкору Коцу

В Москве задержали мужчину, который приходил домой к журналисту "Комсомольской правды" Александру Коцу и угрожал его жене.

"Следователями ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 144 УК РФ. По данным следствия, 7 ноября 2023 года мужчина, находясь на лестничной площадке в подъезде жилого дом по адресу проживания журналиста Александра Коца и его супруги, попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста. Таким образом фигурант хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Жена военкора Коца рассказала, что неизвестный мужчина около часа пытался заставить ее сообщить местонахождение мужа или организовать встречу с ним. Когда женщина собралась вызывать полицию, гость ретировался.

"В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", - добавили в СКР.