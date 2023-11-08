Из уральской школы эвакуировали более 300 человек после пожара в лаборантской

На Среднем Урале в лаборантской школы произошел пожар. Людей срочно эвакуировали.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня, 8 ноября, в школе №16 в Дегтярске. Произошло возгорание в лаборантской. После этого из здания были эвакуированы 324 ученика, 31 педагог и другие сотрудники школы. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время пожар потушен, устанавливаются точная причина возгорания. Предварительно, к случившемуся привела неисправность электрического шкафа.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о противопожарной безопасности в деятельности школы.