08 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Бурятии задержан вербовщик, склонявший стать солдатом ВСУ

В Бурятии задержан пособник украинских спецслужб, склонявший военнослужащих перейти на сторону ВСУ.

В качестве аргументов злоумышленник использовал ложные сведения, дискредитирующие армию России, сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ. Сторонник спецслужб Украины гарантировал организовать российским военнослужащим связь с его кураторами из украинских спецслужб и полка "Азов" (признан террористической организацией, запрещен на территории РФ).

Напомним, ранее в Тюменской области мужчину заподозрили в государственной измене в пользу Украины. Он подозревается в переходе на сторону противника: через третьи страны гражданин убыл из России на территорию Украины и действует в составе ВСУ против российской армии. Уголовная ответственность за совершение преступления предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

Напомним, за январь – июнь 2023 г. в России в три с лишним раза выросло число приговоров за измену родине: если в первом полугодии прошлого года их было всего четыре (в одном из случав приговор вынесен условно), то в этом году — уже 15, все сроки – реальные.

Теги: Бурятия, вербовщик, ВСУ, спецслужбы, Украина


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