Мобильный оператор Tele2 будет так называться еще минимум год

Шведская компания Tele2 Sverige AB разрешила российскому ООО "Т2 РТК холдинг" использовать товарный знак Tele2 до 31 декабря 2024 года, передает газета "Ведомости".

Российский оператор был выкуплен у шведов российскими компаниями десять лет назад, но торговое название унаследовал от иностранных владельцев.

В марте 2022 года появились слухи о том, что Tele2 в России может провести ребрендинг. Якобы, материнская компания отказывалась продлить соглашение на использование названия в России. Поэтому оператор зарегистрировал более 20 "резервных" доменов, обыгрывающих названия "Т2", "T-plus", "t2you", писал "Коммерсант". В самой Tele2 заявили, что "любые рассуждения о смене товарного знака — это спекуляции на фоне текущих событий (начала СВО – прим. ред.) и фейк".