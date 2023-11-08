Подростка, подозреваемого в жестоком убийстве школьницы из Октябрьского, признали вменяемым

Подростка, подозреваемого в жестоком убийстве школьницы из Октябрьского, признали вменяемым, сообщает telegram-канал Ural Mash.

"Подростку назначили психиатрическую экспертизу, показавшую, что он здоров и может ответить по всей строгости", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 8 июля девушка по приглашению обвиняемого пришла к нему домой, когда дома не было взрослых. Обвиняемый облил ее горючей жидкостью, поджег и бросил умирать на железной дороге, рядом со станцией Чад.

Пострадавшую увидел машинист проезжающего мимо поезда, вызвал полицию и скорую. С 85% ожогов тела ее доставили в больницу, на девятый день комы, 18 июля, она умерла.

СМИ сообщают, что девушка была изнасилована, однако уголовное дело сперва было возбуждено по статье "Покушение на убийство", потом переквалифицировано на "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью". После смерти девушки дело переквалифицировали на "Убийство".

Сообщалось, что рядом с местом трагедии нашли порванную одежду и сломанный телефон погибшей. Местные жители боятся, подозреваемый избежит наказания якобы из-за связей родственников с правоохранительными органами. Также была информация о том, что преступление могли совершить несколько человек, была даже создана соответствующая петиция, однако официально это пока не подтверждается.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по жестокому убийству девушки в Прикамье в Главное следственное управление СК России. Также он поручил центральному аппарату провести служебную проверку в отношении руководителя и следователей Прикамья.

Добавим, что по данным СМИ, девушка дружила со своим вероятным убийцей и доверяла ему.