Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся 15 ноября

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 15 ноября – на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, передает Nikkei со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Это будет первая за год встреча лидеров Китая и США.

27 октября Байден принимал в Белом доме министра иностранных дел Китая Ван И. Тогда американский президент заявил: "И Соединенным Штатам, и Китаю необходимо ответственно управлять конкуренцией в отношениях и поддерживать открытые линии связи <…> [Мы] должны работать вместе для решения глобальных проблем".

Поскольку президентские выборы в США пройдут в ноябре следующего года, и демократы, и республиканцы, скорее всего, займут жесткую позицию по отношению к Китаю. США надеются избежать случайного военного столкновения из-за недопонимания или внезапного ухудшения отношений, поддерживая общение с Китаем на высшем уровне.

Байден надеется возобновить диалог между военными США и Китая и добиться прогресса в переговорах по контролю над ядерным вооружением и другим вопросам. Он также призвал Китай занять более конструктивный подход к Ближнему Востоку.

В саммите АТЭС могла бы принять участие и Россия, поскольку она является членом этой организации. Но, вероятнее всего, делегация РФ не будет высокопоставленной, поскольку первые лица страны находятся в США под санкциями.