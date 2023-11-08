В СК не подтвердили информацию об изнасиловании 13-летней девочки в Екатеринбурге

Следственный комитет не подтверждает информацию о надругательстве над ребенком в Екатеринбурге.

Ранее местные СМИ со ссылкой на жителей сообщили, что в Академическом районе неизвестный якобы изнасиловал 13-летнюю девочку прямо на лестничной площадке жилого дома. Утверждается, что инцидент произошел в начале ноября.

В СК России по Свердловской области не подтвердили информацию о данном случае, но и опровергать тоже не стали.

"На территории Ленинского и Верх-Исетского районов такого не было", - отметили в ведомстве.

Стоит добавить, что в Академическом пока нет своего следственного отдела. Поэтому инциденты на его территории расследуют отделы из соседних районов.

По некоторым данным, изнасилования действительно могло не быть: школьница решила таким образом оговорить своего бывшего парня после того, как он ее бросил.