Байден заявил, что попросил Нетаньяху о гуманитарной паузе в секторе Газа

Президент США Джо Байдейн сообщил, что в понедельник просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить гуманитарную паузу в секторе Газа. Американский лидер не сказал, каким был ответ, передает РИА Новости.

По информации издания Axios, американцы запросили трехдневную паузу в боевых действиях для решения вопроса освобождения пленных.

В ХАМАС ранее заявляли, что готовы пойти на "полный компромисс" с Израилем по вопросу обмена пленными.

"Сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле", - сообщил представитель руководства движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC News.