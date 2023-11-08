08 Ноября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

В столице Владимирской области в новом микрорайоне Заклязьменский планируют построить современную поликлинику

Новое здание филиала Центральной поликлиники города Владимира будет построено на Судогодском шоссе в районе домов №№ 43 и 51 А, сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области.

Проектом бюджета региона на 2024-2025 годы предусмотрены средства областного бюджета в размере более 594 млн рублей на возведение медицинского учреждения, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии(2020)|Фото: Накануне.RU

По проекту на участке 2,7 тысяч квадратных метров будет возведена поликлиника общей площадью более 4,5 тысяч квадратных метров, в которой разместятся все необходимые рекреации - консультативные, лечебные, диагностические кабинеты и специальные помещения, а также рентгенологическое отделение, кабинеты восстановительного лечения, клинико-диагностическая лаборатория и другие.

проект поликлиники(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области, проектная мощность взрослой поликлиники рассчитана на 200 посещений в смену, детской – 75. Потребность в новом здании медучреждения возникла в связи с увеличением объёмов жилищного строительства в микрорайоне Заклязьменский города Владимира и, соответственно, увеличением количества его жителей.

Теги: строительство поликлиники, областная столица, владимирская область


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