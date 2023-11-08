08 Ноября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Москве неизвестный пришел домой к военкору Коцу и угрожал его жене

В Москве возбудили уголовное дело на мужчину, который угрожал супруге журналиста "Комсомольской правды" Александра Коца.

По данным СМИ, неизвестный мужчина приехал домой к военкору и требовал от его жены сообщить, где находится Коц. ЧП произошло накануне днем, передает Baza.

Женщина сообщила полицейским, что неизвестный "постоянно оказывал на нее психическое воздействие", требуя организовать встречу с Коцем. После часа разговоров жена журналиста вызвала полицию, тогда мужчина ушел.

Уголовное дело возбуждено по статье "Воспрепятствование законной деятельности журналиста".

Теги: александр коц, уголовное дело, угрозы, жена


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