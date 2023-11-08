"Атомстройкомплекс" поддержит акцию "Зеленый день"

Крупнейший строительный холдинг Урала примет участие в праздничной акции "Зеленый день", приуроченной к 182-му дню рождения Сбербанка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", специальные условия будут действовать до конца ноября на квартиры в современном жилом комплексе компании.

Сотрудничество Сбербанка с лидерами в различных отраслях позволяет делать "Зеленый день" действительно интересным для клиентов, в том числе для потенциальных новоселов. Для совместного с крупнейшим банком России и СНГ предложением компания "Атомстройкомплекс" выбрала проект "Северный Химмаш", который строится в границах улиц Южногорская – Славянская – Химмашевская, в рамках развития территорий на месте старых садовых товариществ. Для покупки доступны квартиры с чистовой отделкой разных форматов и планировок: от функциональных студий до просторных трехкомнатных квартир. Ввод запланирован во втором квартале 2025 года.

"Сейчас недвижимость в новостройках на пике спроса, во многом из-за ипотечных программ с господдержкой. Поэтому особые условия на покупку квартир в рамках совместного проекта со Сбербанком, скорее, желание сделать еще доступнее комфорт и качество для жителей региона, на который ориентирована компания "Атомстройкомплекс". В праздничной акции можно будет на особых условиях приобрести жилье в комплексе "Северный Химмаш", этот новый квартал в микрорайоне с развитой инфраструктурой расположен в непосредственной близости от парковой зоны", - отметил заместитель директора по маркетингу АН "АТОМ" Станислав Оханов.

Первая очередь строительства комплекса включает три жилых дома с коммерческими помещениями, общая площадь застройки составит 17 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает удобный выезд на улицу Славянская, в дальнейшем запланирован ввод еще одного – на улицу Дагестанская. Новый жилой комплекс даст возможность тем жителям Химмаша, кто выбирает комфортную и безопасную среду для жизни в современной новостройке, приобрести квартиру в привычной локации рядом с парком.