В Нижневартовске отменены рейсы в отдаленные поселки

В аэропорту Нижневартовска задержаны рейсы в поселения Нижневартовского района: Корлики и Вампугол. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн табло, рейсы задержаны из-за метеоусловий. В настоящий момент рейс в Корлики, который следует через Ларьяк и Сосновый Бор, перенесен на следующий день: 9 ноября, в 9.10, Самолет в Вампугол, делающий посадки в Покуре и Былино, отложен до 11.00.

Отметим, что в межсезонье авиасообщение — единственная связь жителей отдаленных поселков Югры с районным центром.

Добавим, что задержки рейсов произошли сегодня и в тюменском аэропорту Рощино из-за густого тумана.