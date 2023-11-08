Екатеринбурженку, обвиняемую в убийстве троих детей из-за "бесов", могут отправить в психбольницу

Прокуратура настаивает на принудительном лечении жительницы Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве своих троих детей. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

"Прокурор Свердловской области Борис Крылов утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении жительницы Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла в конце декабря прошлого года. По версии следствия, мать убила своих детей. Женщина посчитала, что якобы "наступил Апокалипсис, в городах много бесов", и бесы, как она полагала, "вселились" в троих ее чад. Сейчас уже бывшей матери вменяют пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

"Согласно заключению комиссии экспертов, у женщины диагностировано временное психическое заболевание, в связи с чем в момент совершения вышеуказанных действий она не осознавала их фактический характер и общественную опасность, не могла руководить своими действиями, в связи с чем показано применение к ней принудительной меры медицинского характера", - добавили в прокуратуре.

Материалы дела направлены в Свердловский областной суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении екатеринбурженки принудительной меры медицинского характера.