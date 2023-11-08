08 Ноября 2023
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Фото: Mike Segar/Reuters

СБ ООН по запросу России проведет закрытое заседание по "Северным потокам"

Совет Безопасности (СБ) ООН 8 ноября проведет закрытое заседание по теме подрыва "Северных потоков". Об этом сообщило постоянное представительство Бразилии при ООН.

Уточняется, что заседание состоится по запросу России, пишет ТАСС.

Как ожидается, обсуждение пройдет после открытого заседания СБ ООН в связи с атакой Киева на Донецк, также запрошенного Россией.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 года. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу.

СМИ сообщали, что Киев является главным подозреваемым в диверсии на "Северных потоках". Якобы после совместного расследования ZDF и Der Spiegel у немецкого следствия не осталось сомнений, что это была операция ВСУ при поддержке западных союзников.

Теги: совбез оон, северные потоки, россия


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