В ИГИЛ* высказались о теракте в Кабуле

Ответственность за теракт, произошедший 7 ноября в Кабуле, взяло на себя "Исламское государство"*.

В результате взрыва в пассажирском автобусе погибли семь мирных жителей, еще 20 получили ранения, пишет "Интерфакс". Взрыв произошел в квартале Мехтаб Кала.

Отметим, ранее в Самарской области едва не произошло аналогичное происшествие: в этом регионе задержали подростка по подозрению в подготовке нападения на школу. Юноша арестован, на него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту. По версии следствия, 15-летний подросток из Сызрани с августа смотрел видео об основоположниках террористической организации, расстреливавших детей в учебных заведениях. После этого он решил поджечь школу, в которой учился. Подозреваемый купил все необходимое для самодельной бомбы и изготовил ее, однако 1 ноября был задержан ФСБ.

*запрещенная в России террористическая организация