В Facebook** запретили политическую рекламу, созданную с использованием нейросетей

Компания Meta* запретила размещение в принадлежащих ей соцсетях и мессенджерах (Instagram**, Facebook**, WhatsApp) политических рекламных материалов с использованием продуктов нейросетей.

"Мы считаем, что такой подход позволит нам лучше понять потенциальные риски и принять достаточные меры безопасности для использования генеративного искусственного интеллекта в рекламе, которая касается потенциально деликатных тем в регулируемых отраслях", - говорится в сообщении компании.

При этом месяц назад компания расширила для рекламодателей спектр инструментов с использованием искусственного интеллекта. Например, фоновые изображения могут мгновенно меняться или корректироваться в зависимости от текстовых запросов пользователей, то же самое может происходить с рекламными текстами и изображениями.

*компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

** принадлежат запрещенной в Росси экстремистской компании Meta*