"Зарплатную магию" Росстата разоблачили: доля зарплат в структуре ВВП неуклонно снижается

Судя по отчетам Росстата, зарплаты российских работников в течение десятилетия росли с опережением инфляции, а в несколько лет они уже перешли на галоп, но, увы, тут опять не обошлось без статистического парадокса.

Как выяснилось из исследования Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, пока работники трудились над тем, чтобы вывести экономику из очередного кризиса, предприятия все больше недоплачивали за труд.

Один из признаков — сокращение доли оплаты труда в структуре ВВП. В 2013-м она составляла 46%, затем увеличилась до 48% в 2015 году, но после 2017-го эта доля сокращается, и в 2022 году она составила уже около 39%.

Есть также такой показатель как доля оплаты труда в структуре затрат предприятий, и в течение последних примерно 10 лет она тоже сокращалась: с 28% от выпуска в 2013-м до 22% в 2022-м. Из чего напрашивается вывод, что предприятия, скажем так, все больше недоплачивают работникам за труд, пишет "Независимая газета".

Зато доходы российских миллиардеров опять выросли, только в 2023-м прирост составил $32 млрд (3 трлн рублей по нынешнему курсу, что эквивалентно дефициту всего российского бюджета в этом году). Пятерка лидеров-россиян распределилась следующим образом: Вагит Алекперов нарастил состояние на $5,91 млрд, до $21,3 млрд; Владимир Лисин — на $4,98 млрд, до $24,8 млрд; Леонид Михельсон — на $2,73 млрд, до $27,4 млрд; Леонид Федун — на $2,35 млрдэж до $8,22 млрд; Геннадий Тимченко — на $2,27 млрд, до $14,1 млрд.