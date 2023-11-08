"Уральские авиалинии" заподозрили в овербукинге

Авиакомпанию "Уральские авиалинии" заподозрили в овербукинге - продаже большего количества билетов, чем мест на воздушном судне. Об этом сообщает пресс-служба Уральской прокуратуры на транспорте.

Крайне не приятная ситуация произошла с пассажиркой рейса "Сочи - Екатеринбург". В аэропорту женщине отказали в регистрации, несмотря на приобретенный билет. Сотрудник авиакомпании сообщил своей "пассажирке", что мест в самолете не хватило.

В связи с этим Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. Сообщается, что своими действиями перевозчик подозревается в нарушении прав пассажиров, выразившихся в неисполнении 06.11.2023 договора воздушной перевозки.

"Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров", - добавили в ведомстве.