МВД объявило в розыск второго выдавшего oрдер на арест Путина судью МУС

Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

"Годинес Сeрхио Херардо Угaльде. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе.

Напомним, 17 марта палата МУС выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и федерального детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как говорится в сообщении суда, они, "предположительно, несут ответственность за военное преступление". Дело в отношении Путина и Львовой-Беловой связано с перемещением детей.

20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. В июле МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ по уголовной статье.