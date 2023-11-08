На Урале экс-председателя садоводческого товарищества отправили в колонию за присвоение

Суд на Среднем Урале вынес приговор бывшему председателю садоводческого товарищества. За присвоение крупной суммы мужчину отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец был главой правления садоводческого товарищества с июня 2019 по май 2022 года. Как показало расследование, он частично присваивал деньги, поступающие на банковский счет товарищества. Средства вносились членами СТ, в том числе, на ремонт дороги, приватизацию садовых участков и электрификацию коллективного сада.

"Также мужчина по сберегательному сертификату на предъявителя, полученному от бывшего председателя сада, получил более 620 тысяч рублей, собранных членами товарищества в период с января 2014 по май 2015 года", - уточнили в прокуратуре.

В результате этих действий садоводческому товариществу был нанесен ущерб на сумму около 2 млн рублей.

Первоуральский городской суд назначил экс-председателю три года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.