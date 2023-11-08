08 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Туман блокировал работу тюменского аэропорта "Рощино"

В Тюмени из-за густого тумана задержано несколько рейсов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн-табло, задерживаются вылеты в Красноярск и Москву. С опозданием прибудут рейсы из Москвы, Сургута, Красноярска и Урая. Причиной задержки рейсов в воздушной гавани называют неблагоприятные метеоусловия.

О непростой обстановке сообщают также в ГИБДД региона. Из-за тумана ограничена видимость на федеральной автодороге Тюмень - Омск в Абатском и Ишимском районах Тюменской области.

Наряды ДПС несут службу на 353-м и 303-м километрах автодороги, предупреждая водителей о необходимости снижения скорости в условиях недостаточной видимости.

Водителям рекомендуется снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Теги: туман, Рощино, задержки рейсов


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