Комитет Конгресса США одобрил передачу Украине активов России

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал передачу вашингтонской администрацией Украине части конфискованных российских активов.

Одобрен соответствующий законопроект, пишет ТАСС. Документ, в частности, предусматривает "выделение дополнительной помощи Украине при использовании активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ".

Ранее стало известно о том, что за границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд, 200 млрд из которых Россия могла "перепрятать". Сумма же средств, которые могут быть переданы Украине, не называется.

При этом, недавно издание The Financial Times писало, что такой очевидный шаг, как использование Западом сотен миллиардов долларов для помощи Киеву — еще не сделан и вряд ли когда-либо будет сделан, поскольку опасения полной конфискации российских активов заставят и другие незападные страны вывести собственные резервы из крупных банков ЕС и США. В первую очередь речь идет о сотнях миллиардов китайских инвестиций и резервов, находящихся в западной финансовой системе.

А бизнесмен Олег Дерипаска оценил в сумму от $500 млрд до $1 трлн размер вложений, которые были инвестированы "деловыми русичами" в западные активы. Он считает, что эти средства медленно, но верно возвращаются в Россию в обход санкций. Правда, в России на эти деньги тоже есть охотники, которые так и норовят обобрать "деловых людей".