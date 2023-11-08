Главный ледовый городок Екатеринбурга украсит 30-метровая ель

Главный ледовый городок на Площади 1905 года в Екатеринбурге украсит 30-метровая ель. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

"Место на площади займет искусственная ель высотой 30 метров и диаметром около 12 метров. Ее подарит городу Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей", - сообщил Орлов в своем Telegram-канале.

Как уточнили в администрации Екатеринбурга, несмотря на то, что ель будет искусственной, внешне она будет напоминать настоящую.

Напомним, уже скоро на Площади 1905 года начнут возводить ледовый городок. Он будет работать с 29 декабря 2023 по 14 января 2024 года.

Ранее стало известно, что и за сколько собираются построить в главном ледовом городке Екатеринбурга.