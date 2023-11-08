Россияне все чаще покупают электронику в кредит

Россияне всё чаще покупают электронику в кредит.

Как сообщили представители ритейлеров и операторов связи, если в октябре 2022 года доля этого оборота в розничной сети МТС составляла 21,4%, то в октябре текущего года достигла 34,5%. Таким образом, треть продаж товаров в рознице оператора в денежном выражении осуществляется в кредит.

В октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кредитования в рознице "Мегафона" увеличился почти на 70%, заявил представитель оператора.

Объем таких продаж "М.Видео — Эльдорадо" в III квартале 2023 года увеличился на 80%. При этом, несмотря на рост ключевой ставки Центробанка РФ, сохранился высокий уровень одобрения кредитов, указал представитель ритейлера.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что увеличение объема заемных средств на покупку электроники связан с резким ростом курса доллара в последние месяцы. Делать дорогостоящие покупки в кредит казалось логичным, поскольку при такой динамике валюты даже с учетом процентов это могло оказаться дешевле, чем покупать подорожавший товар за свои деньги. Эксперт отмечает, что в следующем году спрос на займы может сократиться, сообщают "Известия".