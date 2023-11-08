08 Ноября 2023
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Фото: auroraos.ru

СМИ: на ОС "Аврора" появится первое платежное приложение

Для операционной системы "Аврора" российского производства будет создано первое платежное приложение – "СБПэй".

Сервис разрабатывают Национальная система платежных карт и Открытая мобильная платформа (ОМП). Прототип приложения компании представят на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 8 ноября. Как заявил представитель ОМП, полноценное решение для клиентов появится вместе с выходом версии "Авроры" 5.0. Это произойдет в декабре текущего года.

В настоящее время версия "СБПэй" для ОС "Аврора" работает в пробном режиме. Отмечается, что на Finopolis через приложение можно будет провести транзакции по QR-коду и по NFC, а все списанные средства будут направлены на благотворительность, сообщают "Ведомости".

В конце октября "Аврора" на второй год своего существования дошла до Екатеринбурга. Она является более безопасной ОС для российских пользователей, нежели зарубежные аналоги, такие как IOS или Android. Столица Урала стала восьмым городом в стране, где внедрят это ПО. Бета-версию 5.0 протестирует порядка 30 екатеринбургских разработчиков и энтузиастов.

Теги: ОС "Аврора", технологии


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