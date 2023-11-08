Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может не пойти на второй срок

Глава Оренбургской области Денис Паслер может не пойти на второй срок и подать в отставку весной 2024 года, после выборов президента России.

У губернатора в сентябре следующего года истекает первый срок полномочий. При этом отставка обсуждалась еще в 2021 году. Тогда назывался возможный преемник – референт управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов, которого назначили врио главы Кировской области.

Паслер относится к тем губернаторам, слухи про отставки которых ходят постоянно, хотя такие губернаторы и не уходят. Учитывая, что в следующем году полномочия истекают, возможно, он покинет должность, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник.