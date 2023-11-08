08 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти РФ не поддержали освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ

Кабмин России не поддержал освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ.

Речь идет о пожилых людях, работающих по трудовому или гражданско-правовому договору, за исключением индивидуальных предпринимателей и граждан, занимающихся частной практикой с суммой доходов более 700 тыс. руб.

Соответствующий отзыв правительство дало на проект закона фракции "Справедливая Россия — За правду", который партия намерена внести в Госдуму 8 ноября. Как говорится в правительственном отзыве, "реализация положений, предусмотренных законопроектом, может привести к формированию выпадающих доходов бюджетов, за счет средств которых обеспечивается исполнение расходных обязательств субъектов РФ и муниципальных образований, в том числе социальных, что негативно отразится на возможности исполнения соответствующих бюджетов".

Как заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, в 2016 году в стране была отменена индексация пенсий работающих пенсионеров. В 2020 году по предложению партии в Конституцию была включена норма об обязательной индексации пенсий для всех российских пожилых людей не реже одного раза в год. При этом, по словам депутата, никакого деления на работающих и неработающих в Основном законе нет.

Именно поэтому в качестве альтернативной меры предлагается освободить работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ, сообщают "Известия".

Теги: НДФЛ, пенсионеры


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